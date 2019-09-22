Ravon представил автомобиль ДПС для российских правоохранителей

На презентации в Москве "Узавтосаноат" показал Ravon R4 в специальной расцветке для служб ДПС России.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. "Узавтосаноат" показал Ravon R4 в специальной расцветке для служб ДПС России, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что в 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин.

План продаж на следующий год также составлен — не менее 34 тысяч авто.

Презентация Ravon в Москве

Дилеры марки предложат потенциальным покупателям хетчбэки Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4. Гарантия на новые машины составит три года или 100 тысяч километров.

Автоэксперт назвал условия для успешного возвращения Ravon на российский рынок >>>

Напомним, поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились в мае 2018-го. Автопроизводитель объяснил это "пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании". В конце августа стало известно, что поставки возобновились.

Автоэксперт, шеф-редактор телеканала Drive Илья Межибовский позитивно оценил возвращение Ravon на российский рынок, однако отметил, что успех продаж будет зависеть от организации дилерской сети.

По его мнению, временный уход Ravon из РФ был вызван нестабильной ситуацией на рынке и сложной валютной обстановкой. При этом сейчас также есть определенные риски, но в данных условиях продукция узбекистанского автогиганта вполне может закрепиться на внешних рынках и составить конкуренцию другим брендам.