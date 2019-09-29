Итоги выборов в Афганистане подвели количеством погибших - не менее 32

Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов, передает местное агентство Пажвок.

По его данным, боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за 64 атаки.

Ранее агентство Khaama Press передавало, что в день президентских выборов спецслужбы Афганистана ликвидировали 34 боевика "Талибана", еще 18 талибов были задержаны.

В Афганистане 28 сентября состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

В Афганистане стартовали президентские выборы >>

Накануне в Афганистане начались президентские выборы, участие в них принимают 15 кандидатов, среди них и действующий глава государства Ашраф Гани и его конкурент на выборах 2014 года, а ныне глава исполнительной власти Абдулла Абдулла.

Изначально кандидатов было 18, но затем трое сняли свои кандидатуры.

Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).

Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные – 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.