Илон Маск показал космический корабль для перевозки людей на Марс

Тестирование полетов на орбиту с помощью Super Heavy намечено на ближайшие полгода. Все, о чем говорил Илон Маск на презентации, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Глава Space X Илон Маск провел презентацию проекта Starship, где рассказал о новых планах развития многоразовой ракеты, сообщает VC.

Известно, что на Starship появятся керамические плитки, которые обеспечат защиту при возвращении корабля — этой частью он будет обращен к атмосфере. Остальная поверхность из нержавеющей стали будет нагреваться не так сильно и не потребует дополнительной защиты.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.

Starship будет возвращаться в атмосферу, "падая" под углом, а затем развернется для посадки.

Доставлять Starship на орбиту будут ускорители Super Heavy — вместе они смогут запустить в космос до 150 тонн полезной нагрузки.

Как говорил сам Илон Маск, одна связка корабля и ракеты с перерывами на обслуживание и дозаправку сможет слетать в космос три раза за сутки.

Также Маск представил концепт похожего на Starship орбитального танкера, который должен будет заправлять корабли для дальнейших полетов. Для взлета с Луны или Марса достаточно будет тяги самого Starship после дозаправки, а использование Super Heavy не потребуется.

Тестирование полетов на орбиту с помощью Super Heavy намечено на ближайшие полгода. Благодаря тому, что ускоритель и корабль можно будет использовать несколько раз, первый экипаж полетит на Starship в 2020 году.

"Мы можем отправиться куда угодно, хоть на Сатурн, но нам лучше сфокусироваться на скорейшем создании самостоятельного города на Марсе", — сказал Маск.

Также он планирует, что в будущем SpaceX сможет производить топливо на Земле с помощью возобновляемой энергии.