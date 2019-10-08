Где нужно жить, чтобы быть психически здоровым - ученые

Люди, которые живут менее чем в километре от моря, на 22% реже страдают от психических расстройств, чем те, кто живет в 50 и более километрах от воды.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Британские ученые выяснили, что жизнь на берегу моря помогает справиться с тревогой и депрессией, сообщает MSN.

Исследованы 26 тысяч британцев: у каждого шестого респондента наблюдалось психическое расстройство — чаще всего это были выходцы из малообеспеченных семей.

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Как оказалось, люди, которые живут менее чем в километре от моря, на 22% реже страдают от психических расстройств, чем те, кто живет в 50 и более километрах от воды.

Это относилось и к людям с низким уровнем дохода.

Напомним, ранее стало известно, что избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии может помочь здоровая диета.

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Медики давно заметили, что многим страдающим от депрессии пациентам помогала диета или новый стиль жизни.

Так, переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети добровольцев избавиться от депрессии.