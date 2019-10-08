14:38 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Гамак с видом на лагуну

Где нужно жить, чтобы быть психически здоровым - ученые

© Sputnik / Александр Ковалев
В мире
Получить короткую ссылку
97 0 0

Люди, которые живут менее чем в километре от моря, на 22% реже страдают от психических расстройств, чем те, кто живет в 50 и более километрах от воды.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Британские ученые выяснили, что жизнь на берегу моря помогает справиться с тревогой и депрессией, сообщает MSN.

Исследованы 26 тысяч британцев: у каждого шестого респондента наблюдалось психическое расстройство — чаще всего это были выходцы из малообеспеченных семей.

Подкаст "Страхи/Ошибки": правила жизни во время стресса >>

Как оказалось, люди, которые живут менее чем в километре от моря, на 22% реже страдают от психических расстройств, чем те, кто живет в 50 и более километрах от воды.

Это относилось и к людям с низким уровнем дохода.

Напомним, ранее стало известно, что избавиться от подавленного настроения и хронической депрессии может помочь здоровая диета.

"Ты не поймешь". Как помочь другу справиться с депрессией >>

Медики давно заметили, что многим страдающим от депрессии пациентам помогала диета или новый стиль жизни. 

Так, переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровой пищи помог примерно трети добровольцев избавиться от депрессии.

Теги:
депрессия, вода, Океан, Море



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване - видео
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване – видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054