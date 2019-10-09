В России под видом благотворительности собирали деньги для ИГ*

Злоумышленники собрали через Интернет более шести миллионов рублей. Затем перевели средства за границу для совершения терактов в Сирии.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Сотрудники ФСБ РФ разоблачили "благотворительную организацию", которая действовала в девяти российских регионах и спонсировала террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Членами группировки были более ста сторонников идеи установления всемирного халифата. Среди них — участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

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Силовики выяснили, что злоумышленники, действовавшие на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, под видом благотворительности собрали через Интернет более шести миллионов рублей. Затем перевели средства за границу для совершения терактов в Сирии.

За создание организации задержаны два человека: 25-летний мужчина и 30-летняя женщина. Во время обысков у них изъяли экстремистскую литературу, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчеты о перечислении денег.

"По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой в Кабардино-Балкарской Республике осуществляли сбор денег для финансирования международной террористической организации "Исламское государство"*, — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фигурантами уголовных дел стали еще не все члены группировки. Расследование продолжается.

* Запрещенная в России террористическая организация.