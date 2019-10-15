Что на тебе надето: "Яндекс" запустил AR-приложение Sloy

Пользователи могут публиковать видеоролики в своей ленте, добавляя с помощью редактора эффекты, фильтры и маски, а также музыку.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. "Яндекс" запустил приложение с технологией дополненной реальности Sloy для записи и публикации коротких видео, в которых будет распознаваться одежда, сообщает vc.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слой (@instasloy) 14 Окт 2019 в 4:47 PDT

По словам издания, пользователи могут публиковать видеоролики в своей ленте, добавляя с помощью редактора эффекты, фильтры и маски, а также музыку из каталога.

"В будущем дополненная реальность полностью изменит то, как люди взаимодействуют с окружающим миром. Мы будем собирать свой образ с помощью виртуальных вещей, а наш смартфон создаст новый слой для общения с друзьями и подписчиками. Кроме того, AR-приложения создадут новый рекламный рынок для брендов, которые хотят работать с молодой аудиторией в цифровой реальности", - рассказывает руководитель Sloy Даниил Трабун.

Приложение использует технологии "Яндекса": с помощью компьютерного зрения сервис распознает одежду на видео и подсказывает названия вещей. По клику на вещь пользователи могут посмотреть видео с похожими предметами.

Приложение уже можно скачать в AppStore в России, Белоруссии и Казахстане, а вот версию для Android компания планирует запустить только в 2020 году.

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В будущем "Яндекс" хочет монетизировать Sloy по рекламной модели за счет работы с брендами, заинтересованными в выходе на аудиторию сервиса.