Что на тебе надето: "Яндекс" запустил AR-приложение Sloy

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. "Яндекс" запустил приложение с технологией дополненной реальности Sloy для записи и публикации коротких видео, в которых будет распознаваться одежда, сообщает vc.ru.
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По словам издания, пользователи могут публиковать видеоролики в своей ленте, добавляя с помощью редактора эффекты, фильтры и маски, а также музыку из каталога.
"В будущем дополненная реальность полностью изменит то, как люди взаимодействуют с окружающим миром. Мы будем собирать свой образ с помощью виртуальных вещей, а наш смартфон создаст новый слой для общения с друзьями и подписчиками. Кроме того, AR-приложения создадут новый рекламный рынок для брендов, которые хотят работать с молодой аудиторией в цифровой реальности", - рассказывает руководитель Sloy Даниил Трабун.
Приложение использует технологии "Яндекса": с помощью компьютерного зрения сервис распознает одежду на видео и подсказывает названия вещей. По клику на вещь пользователи могут посмотреть видео с похожими предметами.
Приложение уже можно скачать в AppStore в России, Белоруссии и Казахстане, а вот версию для Android компания планирует запустить только в 2020 году.
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В будущем "Яндекс" хочет монетизировать Sloy по рекламной модели за счет работы с брендами, заинтересованными в выходе на аудиторию сервиса.