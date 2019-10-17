Умные четки: Ватикан выпустил фитнес-браслет с молитвами

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Ватикане выпустили электронные четки eRosary, подключенные к мобильному приложению Click to Pray, сообщает Engadget.

Современные четки собраны из десяти черных агатовых и гематитовых бусин, а также умного креста, в котором хранятся данные.

"Чтобы активировать мобильное приложение, нужно провести крестом вблизи экрана смартфона", - говорится в сообщении.

В приложении также находятся тексты и аудиозаписи молитв для обучения, то есть можно отслеживать прогресс по каждой молитве.

Более того, четки могут работать и как фитнес-браслет: приложение отслеживает количество сожженных калорий, сделанных шагов, пройденных километров и другие параметры.