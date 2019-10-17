Долгожданного малыша родители назвали в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова. Для рэпера это уже второй ребенок.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Модель и подруга российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые стала мамой — у нее родился сын, сообщила сама девушка в своем Instagram.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 16 Окт 2019 в 9:09 PDT

К слову, малыша назвали в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова.

Instagram Тимати стал отцом во второй раз

Напомним, о беременности Анастасии официально было объявлено в начале лета — 5 июня пара опубликовала в Instagram фотосессию и сообщила, что в "команде Black Star" грядет пополнение. Слухи об этом появились в Сети гораздо раньше.

Тимати и Анастасия Решетова станут родителями >>

Анастасия Решетова и Тимати вместе уже более трех лет. Для рэпера малыш стал вторым ребенком: Тимати воспитывает пятилетнюю дочь Алису от отношений с Аленой Шишковой.