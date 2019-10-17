Тимати стал отцом во второй раз

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Модель и подруга российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые стала мамой — у нее родился сын, сообщила сама девушка в своем Instagram.
"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек", - написала она.
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К слову, малыша назвали в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова.
Напомним, о беременности Анастасии официально было объявлено в начале лета — 5 июня пара опубликовала в Instagram фотосессию и сообщила, что в "команде Black Star" грядет пополнение. Слухи об этом появились в Сети гораздо раньше.
Тимати и Анастасия Решетова станут родителями >>
Анастасия Решетова и Тимати вместе уже более трех лет. Для рэпера малыш стал вторым ребенком: Тимати воспитывает пятилетнюю дочь Алису от отношений с Аленой Шишковой.
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