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Тимати стал отцом во второй раз

Тимати стал отцом во второй раз

Instagram
В мире
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Долгожданного малыша родители назвали в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова. Для рэпера это уже второй ребенок.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Модель и подруга российского рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые стала мамой — у нее родился сын, сообщила сама девушка в своем Instagram.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек", - написала она.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

К слову, малыша назвали в честь погибшего друга Тимати - Ратмира Шишкова.

Тимати стал отцом во второй раз
Instagram
Тимати стал отцом во второй раз

Напомним, о беременности Анастасии официально было объявлено в начале лета — 5 июня пара опубликовала в Instagram фотосессию и сообщила, что в "команде Black Star" грядет пополнение. Слухи об этом появились в Сети гораздо раньше. 

Тимати и Анастасия Решетова станут родителями >>

Анастасия Решетова и Тимати вместе уже более трех лет. Для рэпера малыш стал вторым ребенком: Тимати воспитывает пятилетнюю дочь Алису от отношений с Аленой Шишковой.

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Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Теги:
Россия, Россия, родители, дети, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Тимати



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