Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

Слухи о беременности Анастасии Решетовой ходили давно, однако только сейчас пара решила рассказать о главной новости и поделились с подписчиками снимками.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова станут родителями - модель опубликовала в своем Instagram снимки, на которых продемонстрировала уже сильно округлившийся живот.

Слухи о том, что 23-летняя возлюбленная российского рэпера беременна ходили давно, однако пара не подтверждала эту информацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Растём 😊 Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 5 Июн 2019 в 5:12 PDT

Напомним, Анастасия Решетова и Тимати вместе уже три года, для нее это будет первый ребенок, а вот для Тимати - второй. Музыкант уже воспитывает пятилетнюю дочь Алису от отношений с моделью Аленой Шишковой.

Какого пола будет ребенок, ни Тимати, ни Анастасия пока не сообщают, однако подписчики предполагают, что будет девочка. Также строят предположения, что возлюбленная артиста примерно на пятом месяце беременности.

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Напомним, в марте Тимати поздравил Узбекистан и узбекистанцев со скорым открытием ледовой арены. Артист пожелал республике покорения новых высот и рубежей в спорте и заявил, что уже в скором времени надеется выступить со своим сольным концертом на этой арене.