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Американский дизайнер создал шрифт, имитирующий почерк Греты Тунберг

© Twitter
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Sputnik Узбекистан

По словам автора, основой для создания шрифта Greta Grotesk стали фотографии плакатов экоактивистки.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который основан на почерке 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Fast Company.

Шрифт в честь Греты Тунберг
fast company
Шрифт в честь Греты Тунберг

Мужчина по имени Таль Шуб рассказал, что основой для создания такого шрифта стали фотографии ее плакатов.

"Нашей целью было не создать самый красивый шрифт, а оставаться верными несовершенным, но смелым буквам", - говорит дизайнер.

Новый шрифт носит название Greta Grotesk.

Оказывается, агентство, в котором работает дизайнер, поддерживает экологическую повестку и решило поддержать саму Грету, вдохновившись ее деятельностью.

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"С того момента, как я увидел то, как она пишет, я был впечатлен смелым дизайном и ясностью ее сообщения. Казалось правильным создать буквы из этих действительно мощных слов, которые положили начало движению, доступного каждому", - рассказывает Шуб в интервью.

Шрифт доступен онлайн и бесплатно.

Теги:
шрифт, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, США, дизайнеры, дизайнер, Экологическая акция, экология, эколог



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