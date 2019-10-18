Американский дизайнер создал шрифт, имитирующий почерк Греты Тунберг

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который основан на почерке 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Fast Company.
Мужчина по имени Таль Шуб рассказал, что основой для создания такого шрифта стали фотографии ее плакатов.
"Нашей целью было не создать самый красивый шрифт, а оставаться верными несовершенным, но смелым буквам", - говорит дизайнер.
Новый шрифт носит название Greta Grotesk.
Оказывается, агентство, в котором работает дизайнер, поддерживает экологическую повестку и решило поддержать саму Грету, вдохновившись ее деятельностью.
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"С того момента, как я увидел то, как она пишет, я был впечатлен смелым дизайном и ясностью ее сообщения. Казалось правильным создать буквы из этих действительно мощных слов, которые положили начало движению, доступного каждому", - рассказывает Шуб в интервью.
Шрифт доступен онлайн и бесплатно.