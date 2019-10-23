Сторонники Атамбаева требуют привлечь брата президента к ответственности

В Бишкеке началось заседание Конституционной палаты по рассмотрению дела о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Сторонник Атамбаева Темирлан Султанбеков отправил обращение в Генеральную прокуратуру Кыргызстана. Он призвал привлечь брата президента, экс-спикера Асылбека Жээнбекова по двум статьям Уголовного кодекса в рамках расследования по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Как сообщается, эти действия — ответ сторонников бывшего главы Кыргызстана на лишение Атамбаева статуса экс-президента.

Напомним, что в Бишкеке началось заседание Конституционной палаты по рассмотрению конституционности лишения Алмазбека Атамбаева статуса.

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В КП обратились пять депутатов Жогорку Кенеша и представители СДПК. Они оспаривают поправки, внесенные в законодательство, которые позволили снять с Атамбаева статус экс-президента и неприкосновенность. Заявители считают, что это противоречит Конституции и ряду международных документов, в частности, Всеобщей декларации прав человека.

Всего на заседании присутствуют 10 судей. Со стороны ответчика — представители Жогорку Кенеша и Минюста Кыргызстана.

Лишение статуса и арест

25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти из шести фактов имеются основания для возбуждения уголовного дела. 27 июня парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента, что автоматически подразумевает снятие неприкосновенности.

7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался.

Позже начался силовой разгон толпы молодых людей, перекрывших движение транспорта на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ, также арестованы его сторонники. Сам Атамбаев отказывается отвечать на вопросы следователей и приходить на судебные заседания, так как считает лишение статуса и свое последующее задержание незаконными.