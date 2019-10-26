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Шерзод Асадов провел совещание с представителем ОБСЕ

МИД Узбекистана
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Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили свободу СМИ в регионе, а также перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

25 октября 2019 года Постоянный представитель Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Шерзод Асадов провел встречу с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили свободу СМИ в регионе, а также перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.

Отмечен организованный со стороны АИМК в Самарканде международный "круглый стол", посвященный вопросам обеспечения свободы СМИ. В работе данного мероприятия приняли участие 20 постоянных представителей государств-участниц при ОБСЕ.

СМИ на пресс-конференции
CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
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Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам, касающимся защиты и продвижения принципов свободы слова и выражения мнений, содействию со стороны ПСМИ в изучении передового зарубежного опыта в вопросах законотворчества в сфере СМИ.

По итогам встречи в целях укрепления эффективного диалога намечено проведение ряда совместных и региональных мероприятий в сфере свободы СМИ в Узбекистане в течение 2020 года.

Теги:
право на свободу, свобода слова, свобода, СМИ, СМИ



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