Генконсул Узбекистана в Саудовской Аравии встретился со студентами

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Саудовская Аравия провело выездную встречу с узбекистанцами, которые обучаются в Медицинском исламском университете, сообщает пресс-служба МИД.

Сиражиддин Шамсутдинов рассказал студентам о шагах, которые предпринимаются Узбекистаном для решения комплекса вопросов, связанных с защитой прав и интересов граждан страны, пребывающих за рубежом.

Отмечалось, что одной из ключевых целей властей - обеспечение эффективной реализации государственной молодежной политики.

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Консул узбекского посольства поблагодарил московских спасателей на воде

Консул остановил внимание на предстоящих парламентских выборах в Узбекистане, которые состоятся 22 декабря 2019 года. Студенты получили информацию о создании избирательного участка при Генконсульстве в Джидде.

Также были проведены консультации по повышению правовой информированности граждан, находящихся в Саудовской Аравии. В частности, доведена информация об изменениях и новшествах в паспортной системе республики, были даны ответы на вопросы, в том числе относительно консульско-правовой помощи соотечественникам, а также проведена юридическая консультация по законодательству страны пребывания.