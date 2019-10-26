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Генконсул Узбекистана в Саудовской Аравии встретился со студентами

МИД Узбекистана
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Sputnik Узбекистан

Сиражиддин Шамсутдинов навестил соотечественников, которые обучаются в Медицинском исламском университете.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Саудовская Аравия провело выездную встречу с узбекистанцами, которые обучаются в Медицинском исламском университете, сообщает пресс-служба МИД.

Сиражиддин Шамсутдинов рассказал студентам о шагах, которые предпринимаются Узбекистаном для решения комплекса вопросов, связанных с защитой прав и интересов граждан страны, пребывающих за рубежом.

Отмечалось, что одной из ключевых целей властей - обеспечение эффективной реализации государственной молодежной политики.

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Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
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Консул остановил внимание на предстоящих парламентских выборах в Узбекистане, которые состоятся 22 декабря 2019 года. Студенты получили информацию о создании избирательного участка при Генконсульстве в Джидде.

Также были проведены консультации по повышению правовой информированности граждан, находящихся в Саудовской Аравии. В частности, доведена информация об изменениях и новшествах в паспортной системе республики, были даны ответы на вопросы, в том числе относительно консульско-правовой помощи соотечественникам, а также проведена юридическая консультация по законодательству страны пребывания.

Теги:
консульство, студенты, студент, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия



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