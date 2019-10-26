Генконсул Узбекистана в Саудовской Аравии встретился со студентами

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Саудовская Аравия провело выездную встречу с узбекистанцами, которые обучаются в Медицинском исламском университете, сообщает пресс-служба МИД.
Сиражиддин Шамсутдинов рассказал студентам о шагах, которые предпринимаются Узбекистаном для решения комплекса вопросов, связанных с защитой прав и интересов граждан страны, пребывающих за рубежом.
Отмечалось, что одной из ключевых целей властей - обеспечение эффективной реализации государственной молодежной политики.
Также были проведены консультации по повышению правовой информированности граждан, находящихся в Саудовской Аравии. В частности, доведена информация об изменениях и новшествах в паспортной системе республики, были даны ответы на вопросы, в том числе относительно консульско-правовой помощи соотечественникам, а также проведена юридическая консультация по законодательству страны пребывания.