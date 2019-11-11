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Instagram соцсеть лайки

Конец эры: Instagram уберет функцию "лайков"

© AFP 2018 / LOIC VENANCE
В мире
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Sputnik Узбекистан

Теперь в новом режиме со скрытыми показателями количество лайков смогут посмотреть только авторы публикаций.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. С сегодняшнего дня социальная сеть Instagram начнет тестировать функцию, скрывающую число лайков под постами у пользователей в США, сообщил гендиректор соцсети Адам Моссери на конференции WIRED25.

"Это все о молодежи. Идея — сбавить напряжение в соцсети, убавить соревновательный элемент, дать людям сконцентрироваться на общении и вдохновении", — рассказал Моссери.

Теперь в новом режиме со скрытыми показателями количество лайков смогут посмотреть только авторы публикаций.

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Согласно последнему анализу результатов, режим со скрытыми показателями уменьшает общее количество лайков, по крайней мере, для инфлюенсеров с количеством подписчиков от одной тысячи и до миллиона.

Напомним, в октябре Instagram уже отказался от вкладки "Подписки" (Following), где можно был увидеть последние лайки, комментарии и подписки пользователей.

Теги:
соцсети, лайк, Instagram, Instagram, Instagram



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