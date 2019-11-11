Советник Трампа пригрозил Турции санкциями за покупку С-400

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам О'Брайена, президент Дональд Трамп также заявит о неприемлемости таких закупок в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы этим были очень недовольны", — заявил О'Брайен в эфире телеканала CBS, комментируя покупку Турцией С-400.

"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", — сказал О'Брайен.

Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.

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Напомним, Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции, отметил гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.