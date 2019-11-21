The New York Times оценило Ташкентский метрополитен

Особый акцент был сделан на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои", славящихся своим необыкновенным дизайном.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Легендарное издание The New York Times опубликовало статью про метрополитен Ташкента, где рассказало об особенностях всех станций.

В материале отмечается, что до того, как Шавкат Мирзиёев стал президентом страны, метрополитен считался закрытым объектом, в частности, в метро нельзя было фотографироваться.

"Поезда ходят с 5 утра до полуночи, а стоимость одной поездки составляет 1 400 сумов или 15 центов", – говорится в сообщении.

Особый акцент был сделан на станциях "Пахтакор" и "Алишер Навои", которые славятся среди туристов своим необыкновенным дизайном.

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро >>

Напомним, Ташкентский метрополитен - первый в Центральной Азии. Это седьмая линия метрополитена, ​​которая была построена в СССР и открыта в 1977 году. Его станции являются одними из самых богатых в мире, и, в отличие от большинства бывших советских станций метро, ​​система неглубокая (аналог Минского метрополитена). С 1980-го до начала 1990-х годов официально назывался "Ташкентский метрополитен им. В.И. Ленина". Ташкентский метрополитен состоит из трех линий протяженностью 36,2 километра (22,5 мили) и 29 станций.