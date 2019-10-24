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Президент в метро

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро

© Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан

Глава государства ознакомился с ходом сооружения линий метрополитена в двух районах Ташкента и проехал между станциями, где уже завершено строительство.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена, сообщает пресс-служба президента.

Линия станет важной транспортно-коммуникационной артерией Ташкента. Стоимость проекта составляет 82,6 миллиона долларов, предусмотрена прокладка 7 километров путей и строительство 6 станций.

Сергелийская ветка будет соединена со станцией метро "Олмазор" Чиланзарской ветки. Пассажир, отправляющийся из Сергели на метро, сможет доехать до станции "Буюк ипак йули" без пересадок.

Станция метро
© Пресс-служба президента
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Глава государства проследил за ходом строительных работ у станции "Олмазор". Он отметил исключительную важность данной линии с учетом растущих темпов развития Сергелийского района и жилищного строительства.

Шавкат Мирзиёев посетил также Яшнабадский район, где ознакомился со строительством кольцевой линии надземного метро.

Стоимость этой транспортной сети протяженностью почти 55 километров оценивается в более чем 442 миллиона долларов. Проект реализуется в пять этапов.

В настоящее время в рамках первой фазы прокладывается 11-километровая линия от станции "Дустлик" подземного метро до рынка Куйлюк. На этой линии предусмотрено сооружение 7 станций. Завершено строительство станций "Дустлик-2" и "Охангарон". 

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Глава государства совершил поездку между этими станциями на новом подвижном составе, ознакомился с созданными на станциях условиями.

На оставшемся отрезке до рынка Куйлюк завершена установка несущих опор, продолжается установка балок и строительство станций.

На втором этапе проекта намечено связать рынок Куйлюк со станцией "Олмазор", далее линия продолжится до станции "Беруни", оттуда – до станции "Бодомзор". На заключительной стадии линия замкнется на станции "Дустлик" и образует кольцо.

Теги:
Ташкент, Сергелийский район, станция, Строительство, метро, президент Узбекистана



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