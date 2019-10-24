Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро

Глава государства ознакомился с ходом сооружения линий метрополитена в двух районах Ташкента и проехал между станциями, где уже завершено строительство.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена, сообщает пресс-служба президента.

Линия станет важной транспортно-коммуникационной артерией Ташкента. Стоимость проекта составляет 82,6 миллиона долларов, предусмотрена прокладка 7 километров путей и строительство 6 станций.

Сергелийская ветка будет соединена со станцией метро "Олмазор" Чиланзарской ветки. Пассажир, отправляющийся из Сергели на метро, сможет доехать до станции "Буюк ипак йули" без пересадок.

Глава государства проследил за ходом строительных работ у станции "Олмазор". Он отметил исключительную важность данной линии с учетом растущих темпов развития Сергелийского района и жилищного строительства.

Шавкат Мирзиёев посетил также Яшнабадский район, где ознакомился со строительством кольцевой линии надземного метро.

Стоимость этой транспортной сети протяженностью почти 55 километров оценивается в более чем 442 миллиона долларов. Проект реализуется в пять этапов.

В настоящее время в рамках первой фазы прокладывается 11-километровая линия от станции "Дустлик" подземного метро до рынка Куйлюк. На этой линии предусмотрено сооружение 7 станций. Завершено строительство станций "Дустлик-2" и "Охангарон".

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Глава государства совершил поездку между этими станциями на новом подвижном составе, ознакомился с созданными на станциях условиями.

На оставшемся отрезке до рынка Куйлюк завершена установка несущих опор, продолжается установка балок и строительство станций.

На втором этапе проекта намечено связать рынок Куйлюк со станцией "Олмазор", далее линия продолжится до станции "Беруни", оттуда – до станции "Бодомзор". На заключительной стадии линия замкнется на станции "Дустлик" и образует кольцо.