Дизайн машины сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Американская компания Tesla представила в ночь на пятницу долгожданный пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов, пишет The Verge.

"Он не похож ни на один другой", - заявил основатель компании Илон Маск, представляя машину с футуристическим дизайном.

По его словам, новый пикап будет похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. Его дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Для дверей нового пикапа используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Более того, ударопрочное стекло машины пытались разбить во время демонстрации прямо на сцене, однако стальной шарик, с помощью которого это делали, отлетел в сторону и в салон не попал.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Бегущий по лезвию: Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (примерно 400, 500 и 800 километров). Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 тысяч долларов, модель с 300-мильным ходом - за 49 990 тысяч долларов.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Бегущий по лезвию: Tesla представила долгожданный пикап Cybertruck

А вот стоимость топовой комплектации с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами будет начинаться от 69 990 тысяч долларов.

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Сроки поступления пикапа в продажу Маск не назвал.

Напомним, недавно компания объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.

Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.