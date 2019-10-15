Tesla представит первый электрический пикап уже в ноябре

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Компания Tesla представит свой первый электрический пикап под названием Cybertruck уже в ноябре, сообщил сам Илон Маск в Twitter.
По его словам, этот электромобиль не похож ни на одну из тех машин, изображения которых сейчас представлены в Интернете.
Cybertruck doesn’t look like anything I’ve seen bouncing around the Internet. It’s closer to an armored personnel carrier from the future.— Elon Musk (@elonmusk) 14 октября 2019 г.
Электрический пикап будет выглядеть как "бронетранспортер из будущего".
В зависимости от модификации машины дальность поездки на одном заряде аккумулятора составит 650-800 километров.
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Сам пикап оснастят фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot от компании Tesla и системой кругового обзора.
Базовая стоимость пикапа не превысит 50 тысяч долларов.
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Напомним, недавно компания объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.
Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.