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Tesla

Tesla представит первый электрический пикап уже в ноябре

© REUTERS / Lefteris Karagiannopoulos
В мире
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В Сети давно появляются фотографии того, как, возможно, будет выглядеть электромобиль. Однако Илон Маск все опроверг.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Компания Tesla представит свой первый электрический пикап под названием Cybertruck уже в ноябре, сообщил сам Илон Маск в Twitter.

По его словам, этот электромобиль не похож ни на одну из тех машин, изображения которых сейчас представлены в Интернете.

Электрический пикап будет выглядеть как "бронетранспортер из будущего".

В зависимости от модификации машины дальность поездки на одном заряде аккумулятора составит 650-800 километров.

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Сам пикап оснастят фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot от компании Tesla и системой кругового обзора.

Базовая стоимость пикапа не превысит 50 тысяч долларов.

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Напомним, недавно компания объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.

Маск сказал, что модели Y и 3 будут веганскими к 2020 году.

Теги:
Илон Маск, США, США, электромашина, электромобиль, Tesla



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