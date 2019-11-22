Обогнал ИГ*: "Талибан"* признан самой смертоносной группировкой

В 2018 году "Талибан"* опередил по числу жертв террористическую группировку ИГИЛ*. Согласно данным исследователей, в прошлом году от рук талибов погибли 6,1 тысячи человек, что на 70% больше, чем в предыдущем.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Радикальное движение "Талибан"* признано наиболее смертоносной террористической группировкой в мире. Данные приведены в исследовании "Глобальный индекс терроризма-2019" (Global Terrorism Index-2019).

По числу жертв "Талибан"* опередил террористическую группировку ИГИЛ*. Отмечается, что в 2018 году от рук талибов погибли 6,1 тысячи человек, что на 70% больше, чем в предыдущем.

Между тем жертвами ИГ* стали 1,3 тысячи человек. Это в несколько раз меньше, чем в 2017 году. Эксперты связывают подобные цифры с успешным проведением военных операций против террористической группировки.

Institute for Economics and Peace Динамика количества жертв террористических атак, совершенных радикальными группировками "Боко-Харам", "Талибан", ИГИЛ (и его филиалом "Вилаят Хорасан") в 1999-2018 годах

Однако, согласно исследованию, в Афганистане жертв стало намного больше. В 2018 году их число составило 7,3 тысячи человек, что на 60% больше, чем годом ранее.

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Большое число погибших от рук террористов также зафиксировано в Ираке, Нигерии, Сирии. Кроме того, одними из самых опасных стран с точки зрения угрозы террористических атак признаны Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины и Демократическая Республика Конго.

В целом в 2018 году жертвами терроризма стали 15,9 тысячи человек, а число погибших стало меньше на 15% ниже, чем в прошлом году.

Institute for Economics and Peace Число людей, погибших в результате террористических атак в Ираке, Нигерии, Афганистане, Европе, Северной Америке и остальном мире в 1998-2018 годах

Ранее на заседании Совета глав правительств ШОС участники отметили, что Афганистан остается главным источником терроризма на пространстве ШОС. В стране уже давно идет активное противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), "Талибан" — запрещенные в РФ (и ряде других стран) террористические организации