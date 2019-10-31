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Лидер группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади

Появилось видео операции по уничтожению Аль-Багдади

© Youtube / Addounia HomsTV
В мире
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Sputnik Узбекистан

Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Пентагон обнародовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыл ее детали.

На коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как строение с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект, ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - заявил журналистам командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

По словам генерала, на видео также показано, как "боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".

Маккензи добавил, что анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями).
Представитель Пентагона уточнил, что главарь ИГ* подорвал себя и двоих детей, а не троих, как сообщал ранее президент США Дональд Трамп. Детям было до 12 лет.

Лидер Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
AFP
Источник в иракской разведке подтвердил ликвидацию главаря ИГ аль-Багдади - СМИ

Тело аль-Багдади захоронено в море, подтвердил Маккензи.
Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.

Федорова: достоверной информации о гибели аль-Багдади быть не может >>

В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

*ИГ, "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
уничтожение иг, Террористы, Пентагон, ИГИЛ, Абу Бакра аль-Багдади



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