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В России маркировка домашних животных станет обязательной

© REUTERS / Ilya Naymushin
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Sputnik Узбекистан

Известно, что в перечень животных, обязательных к регистрации, должны войти кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и многие другие.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В России будет внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года, сообщает RT со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"В министерстве обещали, что новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев, то есть до конца этого года", — говорится в сообщении.

Известно, что в перечень животных, обязательных к регистрации, должны войти кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и "иные водные животные", домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Напомним, в конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных. 

В России утвержден список потенциально опасных пород собак >>

Животные сгруппированы в 33 отряда и объединены в восемь классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

В список попали в том числе цепочная гадюка, тигровый гремучник, ядозубы, трехкоготные мягкотелые черепахи, ужасный листолаз, ядовитая квакша, все виды шестиглазых песочных пауков и гиббоны.

Теги:
чип, закон, Россия, Россия, животные, Животные



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