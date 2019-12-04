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Зарубежная пресса

Французская газета Le Figaro опубликовала статью об Узбекистане

© Sputnik / fragolerosse
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191204/12941305/Frantsuzskaya-gazeta-Le-Figaro-opublikovala-statyu-ob-Uzbekistane.html

"От древнего Самарканда и до современного Ташкента до Бухары с ее красочными базарами вы пройдете по маршруту, который откроет вам множество лиц и душу страны, сохранившей следы всех цивилизаций, которые прошли через нее", - говорится в статье.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Известная французская газета Le Figaro призывает своих читателей совершить путешествие в Узбекистан. Издание предлагает отправиться в жемчужину Востока с 25 сентября по 2 октября 2020 года за 3 тысячи 185 евро.

Статья на сайте французского издания Le Figaro
Статья на сайте французского издания Le Figaro
"Узбекистан определяет себя как перекресток - перекресток цивилизаций с наследием всех великих империй. Это также перекресток религий с архитектурными сооружениями, свидетельствующими о буддийских, христианских и мусульманских влияниях. Наконец, культурный перекресток с образом жизни, языками, традиционными танцами и ремеслами, которые строились и развивались на протяжении веков, и обменами между караванщиками на мифическом Шелковом пути", - пишет издание.

Ранее Узбекистан был признан лучшим туристическим направлением культурно-исторического наследия по версии международного туристического журнала Travel+Leisure.

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Теги:
Франция, газета, Путешествие, Узбекистан



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