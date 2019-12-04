Французская газета Le Figaro опубликовала статью об Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Известная французская газета Le Figaro призывает своих читателей совершить путешествие в Узбекистан. Издание предлагает отправиться в жемчужину Востока с 25 сентября по 2 октября 2020 года за 3 тысячи 185 евро.
"Узбекистан определяет себя как перекресток - перекресток цивилизаций с наследием всех великих империй. Это также перекресток религий с архитектурными сооружениями, свидетельствующими о буддийских, христианских и мусульманских влияниях. Наконец, культурный перекресток с образом жизни, языками, традиционными танцами и ремеслами, которые строились и развивались на протяжении веков, и обменами между караванщиками на мифическом Шелковом пути", - пишет издание.
Ранее Узбекистан был признан лучшим туристическим направлением культурно-исторического наследия по версии международного туристического журнала Travel+Leisure.