Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Известная шведская экоактивистка стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award) за 2019 год.

Премия ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов. Ее также часто называют альтернативной Нобелевской премией.

На самой церемонии вручения Грета не присутствовала, так сейчас находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако девушка записала в соцсетях видеоролик, в котором поблагодарила всех за "огромное признание" и еще раз призвала бороться с изменениями климата.

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Лауреатами этого года, помимо Тунберг, стали правозащитница Аминату Хайдар, выступающая за независимость Западной Сахары, юрист из Китая Го Цзяньмэй – за работу в области защиты прав женщин в Китае, и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава – за работу по защите лесов и биоразнообразия Амазонки.

AWARD WEEK DAY 1️⃣0️⃣



TODAY IS THE DAY! Celebrate with us the amazing achievement of the 2019 #RightLivelihoodAward Laureates:



➡️ @AminatouHaidar

➡️ Davi Kopenawa / @Hutukara

➡️ Guo Jianmei

➡️ @GretaThunberg



Follow it LIVE at 19:30 (CET) ➡️ https://t.co/MTHfmDuCLK pic.twitter.com/ISJBM5vEUc — Right Livelihood Foundation (@rightlivelihood) December 4, 2019

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Грета Тунберг известна своими эмоциональными высказываниями по поводу защиты окружающей среды. Ее последнее яркое выступление состоялось в ООН 24 ноября. Тогда 16-летняя активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.