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Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

© Sputnik / Шерри Парди
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191205/12947474/Greta-Tunberg-poluchila-alternativnuyu-Nobelevskuyu-premiyu.html

Ежегодная награда присуждается ярым борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Известная шведская экоактивистка стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award) за 2019 год.

© Twitter
Грета Тунберг отказалась от престижной премии

Премия ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов. Ее также часто называют альтернативной Нобелевской премией.

На самой церемонии вручения Грета не присутствовала, так сейчас находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако девушка записала в соцсетях видеоролик, в котором поблагодарила всех за "огромное признание" и еще раз призвала бороться с изменениями климата.

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Лауреатами этого года, помимо Тунберг, стали правозащитница Аминату Хайдар, выступающая за независимость Западной Сахары, юрист из Китая Го Цзяньмэй – за работу в области защиты прав женщин в Китае, и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава – за работу по защите лесов и биоразнообразия Амазонки.

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Грета Тунберг известна своими эмоциональными высказываниями по поводу защиты окружающей среды. Ее последнее яркое выступление состоялось в ООН 24 ноября. Тогда 16-летняя активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

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Теги:
активистка, охрана окружающей среды, Награда, премия, экология



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