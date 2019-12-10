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WhatsApp и другие мессенджеры

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей с 2020 года

© Flickr / Microsiervos
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191210/12977701/WhatsApp-perestanet-rabotat-u-millionov-polzovateley-s-2020-goda.html

С нового года приложение, за которое отвечает Facebook, будет оказывать поддержку устройствам на Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Популярный мессенджер WhatsApp прекратит свою работу у миллионов пользователей по всему миру уже в 2020 году, сообщает издание Daily Mail.

С января оно перестанет функционировать на Windows Phone, а с февраля - на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8.

"Поддерживать эти платформы в дальнейшем будет невозможно, так как версии WhatsApp будут усовершенствоваться и оговоренные платформы будут не в состоянии поддерживать приложение", - говорится в сообщении компании.

С нового года приложение, за которое отвечает Facebook, будет оказывать поддержку устройствам на Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

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Также приложение будет работать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, а также JioPhone и JioPhone 2.

Напомним, в последнее время Facebook, Instagram и WhatsApp поражают глобальные сбои - пользователи не могли отправлять или получать изображения и видео.

Теги:
сотовая связь, связь, мобильный телефон, телефон, мобильное приложение, приложение



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