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Скинь на WhatsApp: мессенджер обзаведется собственной платежной системой

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
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Для создания сервиса будет привлечено более ста программистов.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Facebook создаст собственную платежную систему на базе мессенджера WhatsApp, сообщает Financial Times. 

Более сотни программистов будут разрабатывать подобный сервис в штаб-квартире Facebook в Дублине. Также возможно открытие второго офиса в Лондоне. Как раз в Великобритании смогут первыми протестировать новую функцию.

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© Foto: Pixabay
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Уже в конце года этот сервис будет внедряться в базу WhatsApp.

Напомним что пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, который дает возможность читать удаленные собеседником сообщения. Также мессенджер ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз для борьбы с "дезинформацией и слухами".

Теги:
электронные платежи, Facebook, facebook, WhatsApp, WhatsApp



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