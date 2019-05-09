Скинь на WhatsApp: мессенджер обзаведется собственной платежной системой

Для создания сервиса будет привлечено более ста программистов.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Facebook создаст собственную платежную систему на базе мессенджера WhatsApp, сообщает Financial Times.

Более сотни программистов будут разрабатывать подобный сервис в штаб-квартире Facebook в Дублине. Также возможно открытие второго офиса в Лондоне. Как раз в Великобритании смогут первыми протестировать новую функцию.

Уже в конце года этот сервис будет внедряться в базу WhatsApp.

Напомним что пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, который дает возможность читать удаленные собеседником сообщения. Также мессенджер ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз для борьбы с "дезинформацией и слухами".