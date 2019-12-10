Симоньян ответила на замечание конгрессмена США о законе "Об иностранных агентах"

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на критику американского конгрессмена-демократа Тома Малиновски российского закона об иноагентах.

Журналистка процитировала фрагмент интервью политика для русскоязычной версии "Голоса Америки", в котором тот заявил, что для Russia Today сегодня нет никаких препятствий в работе.

Он заверил, что якобы ничего не изменилось для телеканала после признания его иностранным агентом. После этого он обвинил Россию в том, что ее закон об иноагентах "не симметричен" американскому.

"Russia Today свободно работает в США, они устанавливают свои камеры прямо здесь, в конгрессе, они свободно вещают в нашей стране. Американцы могут сколько угодно распространять их видео, что и происходит. Единственное требование было — зарегистрироваться, но никаких штрафов никто не накладывает на граждан США, работающих для Russia Today", — сказал Малиновски.

Симоньян, в свою очередь, указала, что заявления американского политика не соответствуют реальности.

"Американским конгрессменам не нравится наш закон об иноагентах. На самом деле, RT лишили аккредитации в конгрессе США в 2017 году — именно после того, как признали иноагентом", — написала она в Facebook.

В 2017 году Минюст США внес компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Несмотря на обещания американских властей о том, что после внесения в реестр никто деятельности RT препятствовать не будет, с последствиями телеканал все же столкнулся.

В частности, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила его аккредитации, посчитав основанием для этого - новый статус RT.

В ответ на притеснение в США российских СМИ в России в том же году был принят закон о СМИ-иноагентах.

* "Голос Америки" — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.