Эксперты назвали лучший гаджет десятилетия

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Издание The Verge составило рейтинг Топ-100 гаджетов, которые, по мнению редакции, определили 2010-е годы.
Лучшим гаджетом десятилетия был признан iPhone 4 — смартфон, который компания Apple выпустила в 2010 году. Это единственная позиция, по поводу которой журналисты не спорили между собой.
Decade challenge-iPhone style— Meg🌻 (@megandewitt7) December 4, 2019
iPhone 4(2010) ——> iPhone 11(2019) pic.twitter.com/cG2h6xeawQ
"Мы часами спорили о каждом продукте в этом списке и о том, на каком месте они должны находиться, но первое место никогда не оспаривалось: iPhone 4 — самый красивый смартфон из когда-либо созданных. Он оказался в круговороте противоречий, которые сформировали весь технологический и медиа ландшафт, и он остается основным шаблоном для телефонов и по сей день", - отметил главный редактор The Verge Нилай Патель.
iPhone 4 был первым телефоном, сделанным в виде "сэндвича" из стеклянных панелей и металлической рамы. Этот дизайн до сих пор используется по всех флагманских смартфонах.
Этот смартфон первым получил Retina-дисплей и селфи-камеру, а задняя пятимегапиксельная камера установила стандарт качества, за которым гонялись еще годы.
Операционная система получила возможность выполнять фоновые задачи и впервые стала называться iOS, а микропроцессор А4 положил начало десятилетнему доминированию компании на технологическом рынке.
Топ-10 по версии The Verge:
- iPhone 4 (2010)
- "Умная" колонка Amazon Echo (2014)
- Macbook Air (2013)
- Samsung Galaxy S6 (2015)
- Tesla Model S (2012)
- AirPods (2016)
- Apple Watch Series 3 (2017)
- Microsoft Surface Pro 3 (2014)
- PlayStation 4 (2013)
- Google Pixel 2 (2017)
В рейтинге также есть телевизионные пульты с кнопкой Netflix (12 место), электронная сигарета JUUL (20 место), попсокеты (24 место), сломанный Lightning (26 место), самокат Xiaomi (44 место), Toyota Camry (52 место) и адаптер для наушников Apple (57 место).
Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone >>
Последнее место в рейтинге заняли очки Google Glass. Как отметило издание, в свое время это было отличное устройство дополненной реальности, однако никакого серьезного влияния на индустрию оно не оказало.