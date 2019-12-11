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iPhone на фоне логотипа Apple.

Эксперты назвали лучший гаджет десятилетия

© AFP 2018 / PHILIPPE HUGUE
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По их словам, в отличие от остальных устройств и их места в рейтинге, решение насчет того, кто станет лидером, было принято единогласно.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Издание The Verge составило рейтинг Топ-100 гаджетов, которые, по мнению редакции, определили 2010-е годы.

Лучшим гаджетом десятилетия был признан iPhone 4 — смартфон, который компания Apple выпустила в 2010 году. Это единственная позиция, по поводу которой журналисты не спорили между собой.

"Мы часами спорили о каждом продукте в этом списке и о том, на каком месте они должны находиться, но первое место никогда не оспаривалось: iPhone 4 — самый красивый смартфон из когда-либо созданных. Он оказался в круговороте противоречий, которые сформировали весь технологический и медиа ландшафт, и он остается основным шаблоном для телефонов и по сей день", - отметил главный редактор The Verge Нилай Патель.

iPhone 4 был первым телефоном, сделанным в виде "сэндвича" из стеклянных панелей и металлической рамы. Этот дизайн до сих пор используется по всех флагманских смартфонах.

Мужчина держит телефон Apple iPhone Xs
© AFP 2018 / NOAH BERGER
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Этот смартфон первым получил Retina-дисплей и селфи-камеру, а задняя пятимегапиксельная камера установила стандарт качества, за которым гонялись еще годы.

Операционная система получила возможность выполнять фоновые задачи и впервые стала называться iOS, а микропроцессор А4 положил начало десятилетнему доминированию компании на технологическом рынке.

Топ-10 по версии The Verge:

  1. iPhone 4 (2010)
  2. "Умная" колонка Amazon Echo (2014)
  3. Macbook Air (2013)
  4. Samsung Galaxy S6 (2015)
  5. Tesla Model S (2012)
  6. AirPods (2016)
  7. Apple Watch Series 3 (2017)
  8. Microsoft Surface Pro 3 (2014)
  9. PlayStation 4 (2013)
  10. Google Pixel 2 (2017)

В рейтинге также есть телевизионные пульты с кнопкой Netflix (12 место), электронная сигарета JUUL (20 место), попсокеты (24 место), сломанный Lightning (26 место), самокат Xiaomi (44 место), Toyota Camry (52 место) и адаптер для наушников Apple (57 место).

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Последнее место в рейтинге заняли очки Google Glass. Как отметило издание, в свое время это было отличное устройство дополненной реальности, однако никакого серьезного влияния на индустрию оно не оказало.

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Теги:
iPhone, Apple, смартфон, технологии



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