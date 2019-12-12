Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Рейтинг составляется на основе нескольких факторов, в том числе упоминаемости в СМИ, размера состояния и степени влияния на события в мире.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2019 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

"Канцлер Германии Ангела Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжается бороться с антииммигрантскими настроениями в Европе", — говорится в сообщении.

Следом за Меркель в рейтинге следуют председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Четверку замыкает Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной — председателем Еврокомиссии.

В список также попали американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), британская королева Елизавета II (40), дочь и советник президента США Иванка Трамп (42), а также певицы Рианна (61), Бейонсе (66) и Тейлор Свифт (71).

А вот шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась последней в рейтинге. При этом недавно Тунберг стала человеком года по версии Time.