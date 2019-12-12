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Грета Тунберг

Грета Тунберг стала Человеком года по версии Time

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191212/12993730/Greta-Tunberg-stala-Chelovekom-goda-po-versii-Time.html

По мнению журнала, климатический кризис, наконец, вышел из тени и переместился в центр внимания, став частью мировой повестки. Все это - благодаря Грете Тунберг.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала главным человеком 2019 года по версии Time.

"В этом году климатический кризис вышел из тени и переместился в центр внимания, перестал быть фоновым политическим шумом и стал частью мировой повестки. Никто не сделал для этого больше, чем Грета Тунберг. Как пишет главный редактор Эдвард Фелсенталь, значимые перемены редко происходят без участия влиятельных людей, и в 2019-м таким человеком стала Тунберг. Поэтому она становится Человеком года", — говорится в сообщении.

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Публикация от TIME (@time)

Помимо нее, на это звание претендовали глава Facebook Марк Цукерберг, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, футболистка Меган Рапино, сенатор Нэнси Пелоси, генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и нынешний президент США Дональд Трамп.

Напомним, в начале декабря Грета стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award) за 2019 год.

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Премия ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов. Ее также часто называют альтернативной Нобелевской премией.

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До этого Тунберг отказалась от премии в сфере охраны окружающей среды, которую должен был вручить ей Северный совет. 

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Девушка поблагодарила Северный совет и назвала премию "огромной честью", но отметила, что "климатическое движение не нуждается в наградах".

Теги:
планета, мир, мир, Швеция, Экологическая акция, экология, климат, итоги года, итоги, человек года, журнал, Time



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