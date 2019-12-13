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Скорая помощь. Германия

В Германии произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие

AFP PHOTO / ODD ANDERSEN
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Речь идет о пятиэтажном здании в городе Бланкенбург - на месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Германии, в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт произошел взрыв в жилом доме, один человек уже погиб, пишет РИА Новости.

"Взрыв произошел около 8.55 утра (10.55 мск), на месте работают полиция и спасатели", - говорится в сообщении.

Речь идет о пятиэтажном здании в городе Бланкенбург в земле Саксония-Анхальт - на месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты.

Здание полностью эвакуировано.

Напомним, в начале декабря в Андижане произошел взрыв в многоэтажке: без присмотра был оставлен газовый насос, в результате чего образовавшаяся в квартире в большом количестве газовоздушная смесь возгорелась и произошел пожар.

Отравления и сгоревшие квартиры: последствия взрыва в многоэтажке в Андижане >>

В результате пожара повреждены 8 квартир многоэтажного дома, 11 жителей с отравлениями термодеструктивными продуктами были доставлены в медицинское учреждения.

Теги:
Происшествие, жилой дом, дом, Взрыв, взрыв, Германия, Германия



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