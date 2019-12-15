Новогодний шар в космосе: NASA обнаружили загадочный круглый объект

Ученые подсчитали, что это произошло около 400 лет назад, то есть в начале XVII века яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и африканских государств.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ученые из NASA опубликовали в соцсетях изображение гигантского космического "пузыря", напоминающего елочную игрушку. Снимок был сделан с помощью телескопа "Хаббл".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble) 10 Дек 2019 в 8:24 PST

Специалисты считают, что обнаруженный объект – это туманность, которая находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.

Предположительно, "гигантская небесная игрушка" образовалась примерно 400 лет назад в результате взрыва сверхновой звезды. Ученые подсчитали, что в начале XVII яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и Африки.

По мнению астрофизиков, тогда взорвался белый карлик, он был частью двойной звездной системы: он медленно "поедал" своего напарника, набирал массу и в итоге "лопнул".

Сфера имеет диаметр 23 световых года и продолжает увеличиваться в размерах со скоростью более 17 миллионов километров в час.

NASA часто публикует подобные фото по случаю праздников. Так, в октябре агентство поделилось снимком туманности, которая напоминала символ Хэллоуина – тыкву Джека-фонаря.