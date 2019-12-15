Новогодний шар в космосе: NASA обнаружили загадочный круглый объект

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ученые из NASA опубликовали в соцсетях изображение гигантского космического "пузыря", напоминающего елочную игрушку. Снимок был сделан с помощью телескопа "Хаббл".
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Специалисты считают, что обнаруженный объект – это туманность, которая находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.
Предположительно, "гигантская небесная игрушка" образовалась примерно 400 лет назад в результате взрыва сверхновой звезды. Ученые подсчитали, что в начале XVII яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и Африки.
По мнению астрофизиков, тогда взорвался белый карлик, он был частью двойной звездной системы: он медленно "поедал" своего напарника, набирал массу и в итоге "лопнул".
Сфера имеет диаметр 23 световых года и продолжает увеличиваться в размерах со скоростью более 17 миллионов километров в час.
NASA часто публикует подобные фото по случаю праздников. Так, в октябре агентство поделилось снимком туманности, которая напоминала символ Хэллоуина – тыкву Джека-фонаря.
Sun Looks Like a Massive Jack-O’-Lantern in Photo from NASA https://t.co/O1kjmg3lgO— People (@people) October 28, 2019