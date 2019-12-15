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Новогодний шар в космосе: NASA обнаружили загадочный круглый объект

© Foto : NASA
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191215/13015722/Novogodniy-shar-v-kosmose-NASA-obnaruzhili-zagadochnyy-kruglyy-obekt.html

Ученые подсчитали, что это произошло около 400 лет назад, то есть в начале XVII века яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и африканских государств.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Ученые из NASA опубликовали в соцсетях изображение гигантского космического "пузыря", напоминающего елочную игрушку. Снимок был сделан с помощью телескопа "Хаббл".

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Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Специалисты считают, что обнаруженный объект – это туманность, которая находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли.

Предположительно, "гигантская небесная игрушка" образовалась примерно 400 лет назад в результате взрыва сверхновой звезды. Ученые подсчитали, что в начале XVII яркую вспышку в небе могли видеть жители Южной Америки и Африки.

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По мнению астрофизиков, тогда взорвался белый карлик, он был частью двойной звездной системы: он медленно "поедал" своего напарника, набирал массу и в итоге "лопнул".

Сфера имеет диаметр 23 световых года и продолжает увеличиваться в размерах со скоростью более 17 миллионов километров в час.

NASA часто публикует подобные фото по случаю праздников. Так, в октябре агентство поделилось снимком туманности, которая напоминала символ Хэллоуина – тыкву Джека-фонаря.

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Теги:
Космос, NASA



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