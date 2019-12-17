В США выйдет документальный фильм о Грете Тунберг

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Американский стриминговый сервис Hulu выпустит документальный фильм о шведской экоактивистке Грете Тунберг, сообщает Deadline.
Режиссером картины станет Натан Гроссман из компании B-Reel Films, который в августе документировал плавание Тунберг через Атлантический океан.
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Премьера фильма под названием Greta должна состояться в следующем году.
Грета Тунберг стала Человеком года по версии Time >>
Напомним, Грета Тунберг названа главным человеком 2019 года по версии Time, а в начале декабря стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award).