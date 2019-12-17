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В США выйдет документальный фильм о Грете Тунберг

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191217/13032175/V-SShA-vyydet-dokumentalnyy-film-o-Grete-Tunberg.html

Премьера кинокартины под названием Greta режиссера Натана Гроссмана должна состояться в следующем году. 

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Американский стриминговый сервис Hulu выпустит документальный фильм о шведской экоактивистке Грете Тунберг, сообщает Deadline.

Режиссером картины станет Натан Гроссман из компании B-Reel Films, который в августе документировал плавание Тунберг через Атлантический океан.

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Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Премьера фильма под названием Greta должна состояться в следующем году. 

Грета Тунберг стала Человеком года по версии Time >>

Напомним, Грета Тунберг названа главным человеком 2019 года по версии Time, а в начале декабря стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни"(Right Livelihood Award).

Теги:
Швеция, фильмы, фильм, климат, Экологическая акция, экология, США, США, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино



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