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Елка Sputnik

В ГУМе стартовали Дни новогодних новостей стран Sputnik

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191217/13033343/V-GUMe-startovali-Dni-novogodnikh-novostey-stran-Sputnik.html

Ежедневно до конца праздников на бегущей строке, которой, будто гирляндой, украшена ёлка, посетители главного универсального магазина России смогут читать оперативные сообщения, а также забавные и познавательные истории из десятков государств.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Цифровая ёлка международного агентства и радио Sputnik, установленная в ГУМе на Красной площади, начала транслировать новогодние новости и рассказывать интересные факты о праздничных традициях в разных странах.

© Sputnik / Kirill Kalinnikov
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
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В этом году Sputnik отмечает свое пятилетие, и ёлка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. Медиагруппа говорит на 33 языках и знает праздничные традиции всех стран мира, поэтому познавательная информация будет транслироваться как на русском, так и на национальных языках.

Хотите узнать, как зовут молдавского Деда Мороза? Какие традиционные рождественские угощения в Эстонии? Что принято подавать на стол в Новый год во Франции и Италии? Какая самая посещаемая резиденция Деда Мороза в странах СНГ? Где придумали ёлочные шары? Получить ответы на эти вопросы, узнать лайфхаки, а также последние новости со всех концов света посетители ГУМа смогут из бегущей строки, опоясавшей ёлку.

  • Елка Sputnik
    Елка Sputnik
    Sputnik
  • Елка Sputnik
    Елка Sputnik
    Sputnik
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Sputnik
Елка Sputnik

Новогодний марафон Дней стран Sputnik начала Армения. В период подготовки и празднования Рождества христианами западного обряда с 21 декабря эстафету продолжат новости и праздничные истории из Эстонии, Германии, Франции, англо- и испаноязычных стран.

Ёлка Sputnik в ГУМе: новогодние новости на 33 языках мира >>

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние ёлки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут до 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние ёлки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-ярмарки.

Новогодняя елка Sputnik в ГУМе
Sputnik
Круглая дата: звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в Интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги:
Россия, Москва, елка, МИА "Россия Сегодня", Sputnik



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