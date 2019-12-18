ИГИЛ готовит в Афганистане плацдарм для вторжения в Центральную Азию - Патрушев

Согласно имеющимся данным, в приоритете у игиловцев - объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

"За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ", - заявил он в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану.

Несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, 2,5-4 тысячи игиловцев, сказал Патрушев.

По его словам, основные усилия игиловцы направлены на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан.

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Секретарь Совбеза подчеркнул, что оплот ИГ находится на востоке Афганистана, где сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов и куда новые боевики продолжают прибывать, "в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан", добавил он.

Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, констатировал Патрушев.

В завершение Патрушев заявил, что, по имеющимся данным, приоритетными целями игиловцев могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане.