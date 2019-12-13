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Уроженцы ЦА готовили теракт в Москве - ФСБ

ФСБ РФ
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В российской столице задержаны боевики террористической организации "Исламское государство"*. Трое задержанных - уроженцы среднеазиатских республик. При обыске обнаружены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также инструкции от эмиссаров ИГ*.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Москве арестовали пять боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", планировавших теракты, сообщается на сайте ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с МВД России в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты", - говорится в сообщении.

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При обыске у подозреваемых были изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Также был обнаружен схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, все они заключены под стражу, ведутся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Несколько дней тому назад на заседании Национального антитеррористического комитета РФ глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы с начала года в России разоблачили 78 законспирированных ячеек международных террористов. Также, согласно последним данным, в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий с начала года нейтрализованы 32 боевика, задержан 41 главарь банд, 241 бандит и 606 пособников.

 

*"Исламское государство ( ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация

Теги:
ФСБ, Террористы, Задержание, Москва, ИГИЛ



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