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День, который войдет в историю: в США утвердили импичмент Трампа

© Sputnik / Ирина Калашникова
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Его признали виновным в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании конгрессу. Что будет дальше - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Палата представителей конгресса США поддержала импичмент Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

Его признали виновным в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании конгрессу. Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

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Сам же президент США Дональд Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате, говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома, пишет РИА Новости.

"Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорирована в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - сказано в документе.

Голосование нижней палаты, в которой демократы, пользуясь большинством, поддержали импичмент по двум обвинениям, в Белом доме назвали "одним из самых постыдных эпизодов в истории страны".

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Напомним, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. 

Теги:
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