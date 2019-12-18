11:47 18 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск

Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
Получить короткую ссылку
7101

Сам глава Белого дома считает, что голосование противоречит Конституции Соединенных Штатов. Он отказался сотрудничать с расследованием в Палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в Сенате.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, состоится в среду. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам, размещенном на ее сайте.

"Завтра (18 декабря. — Прим. ред.) Палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам Конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", — заявила Пелоси.

Дебаты продлятся не более шести часов.

Президент США Дональд Трамп
Пресс-служба президента Украины
Трамп предсказал гражданскую войну в США
Во вторник Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру Палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении Конституции при проведении процедуры импичмента.

Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

Если Палата представителей, которую контролируют демократы, проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в Сенат. Для осуждения главы государства и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы Белого дома.

Трамп отказался сотрудничать с расследованием в Палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в Сенате.

До сих пор Палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998). Оба были оправданы Сенатом.

Теги:
импичмент, США, политика, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента
Лапы в стороны: для пингвинов провели зарядку в Приморском океанариуме
Утренняя гимнастика: в Приморском океанариуме провели зарядку для пингвинов
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться