Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

Сам глава Белого дома считает, что голосование противоречит Конституции Соединенных Штатов. Он отказался сотрудничать с расследованием в Палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в Сенате.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, состоится в среду. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам, размещенном на ее сайте.

"Завтра (18 декабря. — Прим. ред.) Палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам Конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", — заявила Пелоси.

Дебаты продлятся не более шести часов.

Во вторник Трамп распространил выдержанное в резком тоне письмо спикеру Палаты представителей, обвинив ее и остальных демократов в нарушении Конституции при проведении процедуры импичмента.

Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.

Если Палата представителей, которую контролируют демократы, проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в Сенат. Для осуждения главы государства и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против главы Белого дома.

Трамп отказался сотрудничать с расследованием в Палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в Сенате.

До сих пор Палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998). Оба были оправданы Сенатом.