Симоньян призвала президента Эстонии не допустить нарушения прав СМИ

Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Сложно представить, что эстонские власти готовы в нарушение всех мыслимых прав и свобод отправить за решетку сотрудников Sputnik Эстония, отметила главред МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян в открытом обращении к президенту Керсти Кальюлайд.

"Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу.

Им был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться из Sputnik до 1 января или готовиться к тюрьме. Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов.

Но, к сожалению, меня, как главного редактора '"России сегодня"', жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно — на Украине четыреста дней провел за решеткой за свою профессию наш коллега Кирилл Вышинский.

Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше. Мы в курсе Вашей готовности к спокойному диалогу и ценим Вас за это. Нам, как и Вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого", - написала Симоньян в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Свою позицию на этот счет уже высказали ряд общественных и политических деятелей. Исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня", член совета по правам человека Кирилл Вышинский назвал эту ситуацию "репрессиями против журналистов". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание ОБСЕ и других профильных международных структур на открытое преследование информационного агентства Sputnik в Эстонии.