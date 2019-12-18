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Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191218/13046709/Sputnik-.html

Ситуацию с угрозами от властей в адрес журналистов Sputnik Эстония прокомментировал исполнительный директор международного информационного агентства "Россия Сегодня", член совета по правам человека Кирилл Вышинский

Притеснения со стороны властей в адрес Sputnik Эстония - одна из форм давления на СМИ, заметил директор международного информационного агентства "Россия Сегодня", член совета по правам человека Кирилл Вышинский в диалоге с радио Sputnik.

"К журналистам не предъявляют претензий к профессиональной работе, им просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным как запрет на профессию", - говорит Вышинский.

По его мнению, ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки вопросов свободы слова. Людей решают права на выбор, базовой ценности - свободы воли, соблюдением которой так дорожат в Евросоюзе, отмечает член совета по правам человека. Вместе с тем, он убежден, что не редакция выбирает журналиста, а журналист выбирает редакцию.

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Во всей этой истории наверняка существует какая-то политическая подоплека - так считает директор международного информационного агентства "Россия Сегодня".

"По другому я это объяснить не могу: именно сейчас, ни с того, ни с сего, они решили ввести репрессии против эстонского Sputnikа", - резюмировал Вышинский.

Теги:
свобода слова, МИА "Россия Сегодня", Эстония, Кирилл Вышинский



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