Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки

"К журналистам не предъявляют претензий к профессиональной работе, им просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным как запрет на профессию", - говорит Вышинский.
По его мнению, ситуация со Sputnik Эстония выходит за рамки вопросов свободы слова. Людей решают права на выбор, базовой ценности - свободы воли, соблюдением которой так дорожат в Евросоюзе, отмечает член совета по правам человека. Вместе с тем, он убежден, что не редакция выбирает журналиста, а журналист выбирает редакцию.
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами >>
Во всей этой истории наверняка существует какая-то политическая подоплека - так считает директор международного информационного агентства "Россия Сегодня".
"По другому я это объяснить не могу: именно сейчас, ни с того, ни с сего, они решили ввести репрессии против эстонского Sputnikа", - резюмировал Вышинский.