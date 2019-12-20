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Забелинская о решении WADA: интуиция меня не подвела

Фото: НОК Узбекистана
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191220/13060109/Zabelinskaya-o-reshenii-WADA-intuitsiya-menya-ne-podvela.html

По ее словам, то, что российским спортсменам будут "вставлять палки в колеса", было понятно еще на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская рассказала, что предчувствие относительно проблем с допуском российских спортсменов на соревнования в Токио ее не обмануло.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В 2016 году Забелинская, как и многие другие спортсмены, получила допуск на Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в самый последний момент.

По ее словам, в нынешнем олимпийском цикле она решила сменить спортивное гражданство с российского на узбекистанское.

И это оказалось не напрасно.

"Интуиция меня не подвела. Злорадствовать и не думаю, ну какое тут может быть злорадство. Как раз вот Facebook на днях напомнил, как говорила, что будут проблемы с допуском в Токио, так и получилось. Квалификация на Игры на треке только идет, все решится уже после чемпионата мира. Это основной старт для набора очков. На шоссе планирую начать сезон в Дубае", - сказала Забелинская РИА Новости.

Напомним, 9 декабря Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях: РУСАДА было признано не соблюдающим всемирный антидопинговый кодекс.

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WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны.

По словам президента РФ Владимира Путина, решение WADA – "несправедливо и не соответствует здравому смыслу". Кроме того, российский лидер отметил, что в подобном решении есть политическая подоплека.

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Теги:
спорт, допинг, WADA, Россия



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