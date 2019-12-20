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Международный конкурс имени Андрея Стенина-2019

Международный конкурс имени Андрея Стенина открывает прием заявок

Илья Питалев, Sputnik
В мире
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В этом году участники фотоконкурса будут состязаться в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. По традиции 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня",  стартует прием работ на конкурс, носящий его имя и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году.

К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020-го. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

За призовые места соискатели 2020 года будут бороться  в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя  планета", "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной  одиночной работе и одной серии.
  • Журналисты на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
    Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
  • Посетитель на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
    Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
  • Посетительница у работы Джастина Салливана (ЮАР) "Распил", признанной лучшей одиночной фотографией международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-пользователей, на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
  • Посетители на открытии выставки победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
    Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина
    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
  • В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран
    В борьбу за приз конкурса Стенина вступили представители 40 стран
    Sputnik
1 / 5
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Открытие выставки победителей IV международного конкурса имени А. Стенина

Призовой фонд конкурса в 2020-м составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина  — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса уже стало его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

© Sputnik / Александр Давашкин
Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран - Организации Объединенных Наций.

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник отметила: "Конкурс имени Андрея Стенина  в 2020-м выходит на новый рубеж  – в 2019 году он отметил свой первый юбилей, пять лет, и мы  хотим, чтобы и следующие пять, десять и более лет конкурс динамично развивался и рос. Ждем в новом году на конкурс еще больше участников, еще больше интересных работ. Открывать новые имена в фотографии – задача невероятно увлекательная и ответственная, и я уверена: международное жюри в 2020-м справится с этим блестяще. Приглашаем молодых фоторепортеров всего мира на конкурс-2020 и желаем им удачи!"

Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© Sputnik / Василий Максимов
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2019 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК). 

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Теги:
Конкурс имени Стенина, Андрей Стенин, МИА "Россия Сегодня"



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