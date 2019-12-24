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Слон во время циркового номера

В России введут "пенсии" для цирковых животных

© Sputnik / Alexander Vilf
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Также с нового года запретят использовать специальные препараты для повышения "эффективности" цирковых питомцев. А диких зверей, которых содержат с нарушением требований, можно будет конфисковать у владельцев.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В России с 1 января 2020 года цирковые животные будут обеспечиваться пожизненным содержанием.

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Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва".

По его словам, это можно назвать своеобразной "пенсией" для зверей, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях.

Кроме того, со следующего года будет запрещено давать животным лекарственные препараты для повышения их "эффективности", поскольку они наносят вред.

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Также будут введены новые нормы, которые предусматривают возможность конфискации питомцев, содержащихся с нарушением требований.

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Теги:
животные, цирк, Россия



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