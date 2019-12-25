Стали известны самые продаваемые смартфоны 2019 года

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019-го оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. К концу 2019 года стали известны самые популярные мобильные телефоны в мире, сообщает сообщает 9to5mac.

По подсчетам аналитиков, самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019-го оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — заняла пятое место.

"На второй и третьей строчке рейтинга - Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Напомним, недавно издание The Verge составило рейтинг топ-100 гаджетов, которые, по мнению редакции, определили 2010-е годы.

Эксперты назвали лучший гаджет десятилетия >>

Лучшим гаджетом десятилетия был признан iPhone 4 — смартфон, который компания Apple выпустила в 2010-м. Это единственная позиция, по поводу которой журналисты не спорили между собой.

В рейтинге также есть телевизионные пульты с кнопкой Netflix (12-е место), электронная сигарета JUUL (20-е место), попсокеты (24-е место), сломанный Lightning (26-е место), самокат Xiaomi (44-е место), Toyota Camry (52-е место) и адаптер для наушников Apple (57-е место).