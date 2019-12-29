Поколение Греты Тунберг: в США разрешат пропускать школу для участия в протестах

Подобная инициатива была одобрена на территории США впервые. Она распространится на учеников средних и старших классов — детей в возрасте от 12 до 18 лет.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В американском штате Вирджиния с 2020 года школьникам разрешат пропускать уроки ради участия в общественных мероприятиях, в том числе в акциях протеста, пишет издание The Washington Post.

Такая инициатива была одобрена на территории Штатов впервые. Новые правила вступят в силу с 27 января. Для проявления своей "гражданской активности" учащимся 7-12 классов (в возрасте от 12 до 18 лет) будет выделен один неполный школьный день в году.

В частности, ученики смогут участвовать в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поехать в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями.

Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг >>

Происходить это будет так: минимум за два дня до мероприятия учащийся и его опекуны должны будут заполнить специальную форму для уведомления школы о взятии отгула. Затем ученик должен будет предоставить доказательство своего присутствия на этом мероприятии.

По данным издания, администрация учебного заведения не может отказать ученику в его желании принять участие в гражданской акции.

Если преподаватели посчитают причину отсутствия школьника сомнительной, отгул можно будет оспорить в региональном управлении образования, но только после того, как мероприятие завершится.

При этом четких рамок того, что подразумевается под "гражданской активностью" нет.

Это сделано специально, чтобы учителя не могли в зависимости от своих политических взглядов выбирать, на какие мероприятия они учеников отпустят, а на какие – нет.

Грета Тунберг стала Человеком года по версии Time >>

Автор инициативы и член школьного совета Райан МакЭлвин отметил, что предложил эту идею после того, как заметил рост протестной активности среди учеников. По его словам, многих школьников на это вдохновила своим примером 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

В 2018 году она стала пропускать школьные занятия каждую пятницу и приходить к шведскому парламенту с требованием усилить активность по борьбе с изменением климата. После этого она превратилась в настоящий символ школьных и студенческих экозабастовок, которые получили название FridaysForFuture ("Пятницы ради будушего").