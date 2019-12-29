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Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

© Sputnik / Евгений Биятов
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Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, Эдвард Сноуден, Билл Гейтс, Серена Уиьлямс, Кайли Дженнер, Тейлор Свифт и Криштиану Роналду тоже в рейтинге.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 людей, определивших ход 2010-х.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Самые влиятельные в мире люди – версия журнала Time

Всего в список вошли 19 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей культуры, науки, шоу-бизнеса и порта.

Помимо Путина, среди политиков в рейтинге также оказались бывший президент США Барак Обама, действующий американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Также в топ-50 попали экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг и пакистанская активистка, лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Среди бизнесменов в списке влиятельных фигур десятилетия оказались гендиректор Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, председатель совета директоров компании Alibaba Джек Ма, руководитель компании Netflix Рид Хастингс, один из основателей Uber Трэвис Каланик и глава Facebook Марк Цукерберг.

СМИ на пресс-конференции
© CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
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А вот среди представителей шоу-бизнеса в рейтинг попали теннисистка Серена Уильямс, представительница семьи Кардашьян - Кайли Дженнер, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, певица Тейлор Свифт.

Особое место в рейтинге заняла актриса Роуз Макгоун, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Именно ее действия положили начало масштабному движению против харассмента MeToo ("Я тоже").

Ранее почти половина россиян назвали Владимира Путина политиком года.

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Теги:
рейтинг, Владимир Путин, Россия



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