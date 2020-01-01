Денежные переводы по номеру телефона станут платными в РФ

У ЦБ будет возможность ограничивать размер комиссии, которую будут взимать кредитные организации с клиентов.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. С 1 января Центробанк России начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

"Банк России будет взимать от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода как с банка-отправителя, так и с банка-получателя", - говорится в сообщении.

Как уточняется, у ЦБ будет возможность ограничивать размер комиссии, которую будут взимать кредитные организации с клиентов.

Напомним, СПБ (система быстрых платежей) была запущена в конце января, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью этой системы люди могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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По последним данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), расчетно-клирингового центра СБП, число пользователей системы превысило 1,3 миллиона, а всего с момента ее запуска было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму более 48 миллиардов рублей.