Нидерланды официально отказались от "Голландии"

Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны. Подробнее - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать государство названием "Голландия", сообщает RT.

Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом. По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в современном стиле.

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Напомним, Нидерланды позиционировали себя на международном уровне как "Голландия", а символом страны являлся оранжевый тюльпан.

В октябре сообщалось, что официальный цвет страны останется тот же, но сам цветок уйдет в прошлое, как и название "Голландия".