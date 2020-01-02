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Местный житель в центре Эйндховена.

Нидерланды официально отказались от "Голландии"

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200102/13149094/Niderlandy-ofitsialno-otkazalis-ot-Gollandii.html

Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны. Подробнее - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать государство названием "Голландия", сообщает RT.

Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны.

Как отметили в Совете Нидерландов по туризму, этот шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом. По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в современном стиле.

Ребрендинг по-крупному: Нидерланды отказались от своего второго имени >>

Напомним, Нидерланды позиционировали себя на международном уровне как "Голландия", а символом страны являлся оранжевый тюльпан.

В октябре сообщалось, что официальный цвет страны останется тот же, но сам цветок уйдет в прошлое, как и название "Голландия".

 

Теги:
название, Голландия, Нидерланды, Нидерланды



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