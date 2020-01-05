Глава Bek Air: "Своих в обиду не дам, если надо — я за них сам отсижу"

Руководитель казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился в пригороде Алматы 27 декабря, заявил, что готов лично ответить перед судом, но своих подчиненных не бросит.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов в интервью местному видеоблогеру заявил, что готов лично ответить перед судом, если его компанию признают виновной в авиакатастрофе близ Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, он уверен в профессионализме экипажа разбившегося самолета и намерен отстаивать их права.

"Если компанию признают виноватой, я своих парней в обиду не дам. Я сам за них отсижу, но из моих подчиненных никто сидеть не будет. Погибшего пилота в обиду мы не дадим, я вижу, как он управлял. Если встанет вопрос, что из Bek Air кто-то должен быть наказан, я готов понести наказание. Я готов написать чистосердечное признание - сажайте меня, а других не трогайте", — подчеркнул Жумасултанов.

При этом он не намерен оспаривать решение комиссии, работающей в данный момент над выяснением причин трагедии.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря потерпел крушение близ Алматы почти сразу после взлета. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и раскололось на две части. В результате крушения погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.

В настоящее время следствие рассматривает три версии произошедшего: ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна и плохая работа навигационных служб аэропорта.

По последней информации, один из ключевых свидетелей катастрофы - второй пилот разбившегося лайнера - пришел в себя и в скором времени сможет дать свои показания. Эти сведения должны помочь комиссии полностью восстановить картину произошедшего.

По словам врачей, второй пилот в сознании, он может разговаривать и адекватно отвечает на вопросы. Его перевели из реанимации в профилактическое отделение клиники.

Всего в настоящее время в больницах остаются 30 пострадавших в авиакатастрофе, в том числе семеро детей. Два человека находятся в реанимации.