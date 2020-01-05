18:28 05 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
Пресс-конференция Bek Air

Глава Bek Air: "Своих в обиду не дам, если надо — я за них сам отсижу"

Sputnik / Тимур Батыршин
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (12)
69 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1316/45/13164548.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200105/13164603/Glava-Bek-Air-svoikh-v-obidu-ne-dam-esli-nado--ya-za-nikh-sam-otsizhu.html

Руководитель казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет разбился в пригороде Алматы 27 декабря, заявил, что готов лично ответить перед судом, но своих подчиненных не бросит.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов в интервью местному видеоблогеру заявил, что готов лично ответить перед судом, если его компанию признают виновной в авиакатастрофе близ Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, он уверен в профессионализме экипажа разбившегося самолета и намерен отстаивать их права.

"Если компанию признают виноватой, я своих парней в обиду не дам. Я сам за них отсижу, но из моих подчиненных никто сидеть не будет. Погибшего пилота в обиду мы не дадим, я вижу, как он управлял. Если встанет вопрос, что из Bek Air кто-то должен быть наказан, я готов понести наказание. Я готов написать чистосердечное признание - сажайте меня, а других не трогайте", — подчеркнул Жумасултанов.

При этом он не намерен оспаривать решение комиссии, работающей в данный момент над выяснением причин трагедии.

Крушение самолета в Алматы: как произошла катастрофа
Sputnik
Крушение самолета в Казахстане: как произошла катастрофа - хронология
Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air 27 декабря потерпел крушение близ Алматы почти сразу после взлета. Воздушное судно врезалось в бетонное ограждение и раскололось на две части. В результате крушения погибли 12 человек, в том числе командир экипажа.

В настоящее время следствие рассматривает три версии произошедшего: ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна и плохая работа навигационных служб аэропорта.

По последней информации, один из ключевых свидетелей катастрофы - второй пилот разбившегося лайнера - пришел в себя и в скором времени сможет дать свои показания. Эти сведения должны помочь комиссии полностью восстановить картину произошедшего.

По словам врачей, второй пилот в сознании, он может разговаривать и адекватно отвечает на вопросы. Его перевели из реанимации в профилактическое отделение клиники.

Всего в настоящее время в больницах остаются 30 пострадавших в авиакатастрофе, в том числе семеро детей. Два человека находятся в реанимации.

Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (12)
Теги:
Авиакатастрофа, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Детство без гаджетов: как проводили зимние каникулы школьники в СССР
Мария Захарова прокомментировала убийство генерала Сулеймани
МИД России отреагировал на убийство Сулеймани и предрек тяжелые последствия
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах проходят повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться