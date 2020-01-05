Тегеран обратился в ООН после убийства военными США генерала Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана заявил журналистам, что страна принимает все политические, юридические и международные меры после убийства Сулеймани.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Иран обратился в Совет Безопасности ООН после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Аббаса Мусави.

Иранский генерал погиб в результате обстрела американскими военными аэропорта Багдада в Ираке.

"Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности", — заявил Мусави журналистам.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В Тегеране эта новость вызвала негодование и многотысячные протесты. Так, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за смерть Сулеймани.

В свою очередь Дональд Трамп пригрозил ракетными ударами сразу по 52 целям на территории Ирана в случае атак на американские позиции.

Впрочем, в таком развитии событий многие в мире сомневаются. По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Трампу такие действия крайне невыгодны, если учесть, что до президентских выборов осталось совсем немного времени.

"Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться", - написал Киселев в своем аккаунте в Twitter.

Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться. — dmitry kiselev official (@dmitrykiselev8) 5 января 2020 г.

​Комментируя убийство Сулеймани, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что это приведет лишь к эскалации конфликта и обострению общей ситуации на Ближнем Востоке.